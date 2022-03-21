Аграрии в Одесской области начали засевать яровыми зерновыми
Аграрии Одесской области начали сев яровых культур, по состоянию на 21 марта засеяно более 22 тыс. га площадей из 750 тыс. запланированных.
Об этом рассказала директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА Алла Стоянова, передает Укринформ.
"Хлеборобы Одесчины начали во второй половине марта сев яровых зерновых, в первую очередь ячменя и гороха. Засеяли уже более 22 тыс. гектаров из 750 тыс. запланированных. По данным облгосадминистрации, семенами аграрии обеспечены на 70%, сельхозпроизводители Одесской области обеспечены семенами почти на 80%, хуже со средствами защиты растений и топливом – соответственно на 62% и 46%. Собираем и передаем заявки от сельхозпроизводителей в Минэнергетики относительно обеспечения их доступным дизтопливом для посевной кампании", – отметила Стоянова.
По ее словам, в сложной ситуации оказались те аграрии, которые заказали в прошлом году семена зерновых у зарубежных поставщиков: заказы проплачены, но семена сельхозпроизводителям области не поступили из-за проблем с логистикой. Мы стараемся решить эту проблему.
"Недостаточно пока многим земледельцам и финансовых ресурсов", - отметила Стоянова, уточнив, что для успешного завершения посевной требуется около 12 млрд грн, а имеющихся средств у аграриев - менее 8 млрд.
Она выразила надежду, что в ближайшее время будет поддержка со стороны государства, поскольку Кабмин запустил комплексную программу поддержки аграриев. В частности, внедряется кредитование аграриев с ограничением обрабатываемых угодий до 10 тыс. га, изменено налогообложение, согласно которому земледельцы будут платить только налог в размере 2% от оборота и т.п.
Директор департамента аграрной политики добавила, что аграрии Одесчины рассчитывают на хороший урожай озимых зерновых в этом году, которыми осенью засеяли 983 тыс. га и уже провели на почти 80% угодий весеннюю подкормку растений.
В прошлом году земледельцы Одесчины собрали рекордный урожай зерновых – 5,2 млн тонн.
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