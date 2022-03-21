Правительство упростило требования к маркировке импортных продуктов питания

Кабинет Министров упростил требования к маркировке импортных продуктов питания для их более быстрого ввоза во время военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что правительство смягчило ряд требований к операторам рынка, которые ввозят продукцию в Украину. В частности, поставщики пищевой продукции могут не указывать информацию о продукте на государственном языке. В то же время партия товара должна обязательно сопровождаться данными на украинском языке.

Маркировка продуктов питания и кормов, которые пересылаются в качестве гуманитарной помощи, разрешается осуществлять на языке импортера. Также операторы рынка при закрытии своих предприятий могут использовать остатки упаковки или тары на других мощностях, производящих аналогичные пищевые продукты и корма.

Ослабление требований к импортерам позволит быстрее поставлять украинцам продукты, в которых они больше всего нуждаются.

Экономическая правда