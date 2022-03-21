ФЛП 1-3 групп снова могут платить налоги в "Дії"

Физлица-предприниматели 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения снова могут уплатить налоги за несколько кликов в приложении Дія.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Услуга снова доступна в приложении.

"С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Совместно с Государственной налоговой службой удалось возобновить работу комплекса реестров, касающихся налоговых услуг.

Теперь ФЛП 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения снова могут уплатить налоги за несколько кликов в приложении Дія", - говорят в министерстве.

Как уплатить налоги ФЛП через Дію

В приложении нажмите 👉🏻 Услуги 👉🏻 Налоги ФЛП

Выберите 👉🏻 Уплата налогов и сборов

Выберите налог и период, за который платите

Нажмите 👉🏻 Оплатить.

Глава Минцифры Михаил Федоров напомнил, что в Дії можно подать заявку на выплату в размере 6 500 грн с поддержкой.

Деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия.

Экономическая правда