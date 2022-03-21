ФЛП 1-3 групп снова могут платить налоги в "Дії"
Физлица-предприниматели 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения снова могут уплатить налоги за несколько кликов в приложении Дія.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
Услуга снова доступна в приложении.
"С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Совместно с Государственной налоговой службой удалось возобновить работу комплекса реестров, касающихся налоговых услуг.
Теперь ФЛП 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения снова могут уплатить налоги за несколько кликов в приложении Дія", - говорят в министерстве.
Как уплатить налоги ФЛП через Дію
- В приложении нажмите 👉🏻 Услуги 👉🏻 Налоги ФЛП
- Выберите 👉🏻 Уплата налогов и сборов
- Выберите налог и период, за который платите
- Нажмите 👉🏻 Оплатить.
Глава Минцифры Михаил Федоров напомнил, что в Дії можно подать заявку на выплату в размере 6 500 грн с поддержкой.
Деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия.
Экономическая правда
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