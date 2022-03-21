Имение Абрамовича в Колорадо за 50 миллионов долларов могут первым арестовать в случае санкций США – CNBC

фото: Pitkin County Assessor

Имение в Скалистых горах (Колорадо, США) российского олигарха Романа Абрамовича стоимостью 50 млн долларов, вероятно, станет одним из первых активов, замороженных правительством США, если олигарх попадет под санкции.

Об этом пишет CNBC.

"Среди многих мировых трофеев в сфере недвижимости у Абрамовича есть современный мегадом площадью 14 тыс квадратных футов на 200 акрах в Сноумассе, штат Колорадо, неподалеку от Аспена.

Российский миллиардер купил эту недвижимость в 2008 году за 36,5 млн долларов", – пишет издание.

Местные брокеры говорят, что, вероятно, стоимость недвижимости – более 50 млн долларов.

"Это невероятная собственность, и она очень редкая", – говорит сооснователь брокерской компании Saslove & Warwick из Аспена в Douglas Elliman Real Estate Райли Уорвик.

"Многие мои клиенты спрашивали об этом объекте", – добавил он.

Абрамович также владеет домом в стиле шале площадью 5500 квадратных футов в Сноумас-Виллидж (США), который он приобрел в 2008 году за 11,8 миллиона долларов, добавляет CNBC со ссылкой на местные реестры собственности.

"В отличие от большинства недвижимости, принадлежащего олигархам в США, имение в Сноумассе было куплено и оставалось оформлено на имя Абрамовича.

Правительство может легче и быстрее арестовывать активы, находящиеся в официальном владении подпадающего под санкции лица, поскольку им не нужно проходить юридические процедуры для определения права собственности", – объясняет издание.

CNBC напоминает, что большинство недвижимости в США, принадлежащей российским миллиардерам и олигархам, оформлены через подставные компании, чтобы скрыть своих настоящих владельцев.

Многие олигархи также передали свою собственность в США в последние годы родственникам или соратникам.

Так, Олег Дерипаска передал родственникам свою недвижимость в США, в том числе два таунхауса на Манхэттене и дом в Вашингтоне. В 2018 году Абрамович передал право собственности на три таунхауса на Манхэттене своей бывшей жене Даше Жуковой.

Абрамович недавно попал под санкции в Британии и Канаде, но не в ЕС или США. По словам источников издания, Белый дом сейчас взвешивает, включать ли Абрамовича в свой следующий пакет санкций.

Экономическая правда