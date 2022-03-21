В РФ хотят запретить банкротство

Правительство России на этой неделе может принять решение о введении в стране моратория на банкротства.

Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Мораторий запретит кредиторам инициировать банкротства должников. Однако последние при желании смогут сами принять подобное решение, объявив о собственной несостоятельности.

Напоминаем:

Весной 2020 г. правительство РФ получило право вводить мораторий на банкротства в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса.