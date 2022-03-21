В РФ хотят запретить банкротство
Понедельник, 21 марта 2022, 15:06
Правительство России на этой неделе может принять решение о введении в стране моратория на банкротства.
Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Мораторий запретит кредиторам инициировать банкротства должников. Однако последние при желании смогут сами принять подобное решение, объявив о собственной несостоятельности.
Напоминаем:
Весной 2020 г. правительство РФ получило право вводить мораторий на банкротства в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса.
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