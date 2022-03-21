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Укр / Рус

В РФ хотят запретить банкротство

Понедельник, 21 марта 2022, 15:06

Правительство России на этой неделе может принять решение о введении в стране моратория на банкротства.

Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников. 

Мораторий запретит кредиторам инициировать банкротства должников. Однако последние при желании смогут сами принять подобное решение, объявив о собственной несостоятельности. 

Напоминаем:

Весной 2020 г. правительство РФ получило право вводить мораторий на банкротства в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса.

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Экономическая правда
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