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Компании по всему миру откладывают сделки на 25 миллиардов долларов из-за войны в Украине – Bloomberg

Понедельник, 21 марта 2022, 14:35

Компании по всему миру откладывают сделки по привлечению финансирования из-за волатильности на рынках, возникшей на фоне российского вторжения в Украину: объем сделок, поставленных на паузу, - не менее 25 млрд долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, автопроизводитель Tesla отложил выпуск облигаций в 1 млрд долларов.

В целом же с 24 февраля, когда началось вторжение РФ в Украину, около 80 компаний поставили на паузу сделки на общую сумму не менее 25 млрд долл., посчитал Bloomberg.

Среди отложенных сделок наибольшую долю составляют операции по привлечению нового долга – более 18 млрд долл в сумме. Значительное количество составляют перенесенные IPO, а также сделки по покупке и слиянию компаний и другие сделки.

По словам старшего инвестиционного и рыночного аналитика финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанны Стритер, на уверенность инвесторов повлияли начало российского вторжения и вызванные этим санкции Запада против РФ, а также рост цен на энергоресурсы.

"Сказать, что компании перестали привлекать финансирование, тоже нельзя. На этой неделе или в ближайшее время отложено предложение новых облигаций, в том числе от Nestle, L'Oreal и Volkswagen", - резюмирует Bloomberg.

Экономическая правда

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компании мир финансы деньги война

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