"Киевстар" восстановил связь в Черниговской и Сумской областях

Мобильный оператор "Киевстар" 20 марта восстановил связь в ряде населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях.

Об этом написала специалист по связям с общественностью компании Ирина Леличенко на своей странице в Facebook.

"Вчера специалисты технической дирекции "Киевстар" вместе с нашими партнерами с "Атраком" устранили повреждение волоконно-оптической линии связи, которая проходит через Сумскую и Черниговскую области. Благодаря этому мы подняли 29 базовых станций в районе населенных пунктов Батурин, Мена, Сновск, Корюковка. Жители этих городов и близлежащих сел снова с мобильной связью", – написала Леличенко.

Она также сообщила, что специалисты сектора обслуживания сети из Сум совершили успешный рейд в Белопольский район, в 40 км от города.

"Здесь с 4 марта не работала базовая станция, которая сильно пострадала во время боевых действий. Предыдущие попытки отремонтировать оборудование были неуспешны из-за угроз обстрелов. И вот вчера усилия инженеров "Киевстара" завершились успехом. Ремонтно-аварийная бригада "прорвалась" к оборудованию и запустила базовую станцию. Теперь жители сел Виры и Биланы снова на связи", – отметила Леличенко.

Экономическая правда