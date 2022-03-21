40 предприятий уже переехали из зоны боевых действий, еще 300 на очереди – Минэкономики

Министерство экономики сообщило о переезде из зоны активных боевых действий 40 предприятий, из них 18 уже возобновили работу на новом месте, еще 299 в ближайшее время перенесут свои мощности.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Уже 40 украинских предприятий перемещены из зоны активных боевых действий по программе релокации производственных объектов, инициированной Министерством экономики. Из них 18 компаний возобновили работу на новом месте", – сообщило министерство.

"В ближайшее время мощности еще 299 компаний будут доставлены в новое место работы", – добавило Минэкономики.

Программа по перемещению украинского производства стартовала неделю назад. Минэкономики проработало 86% из 898 заявок предприятий на переезд. Государство обеспечивает перевозку оборудования и расселение работников.

Часть предприятий перемещается "Укрзализныцей". Логистику автотранспортной части программы обеспечивает "Укрпочта", привлекая также на субподряд всех, кто имеет возможность транспортировать грузы, пояснили в Минэкономики.

"Сегодня Кабинет Министров поддержал постановление, которым обязал "Укрпочту" безвозмездно перевозить имущество украинских компаний. Чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение предприятий, автотранспорта, его субподрядчикам будет предоставлено право внеочередного проезда через блокпосты и возможность безлимитной заправки горючим на АЗС", – говорится в сообщении.

Экономическая правда