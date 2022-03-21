Сумыхимпром: авария ликвидирована, угрозы нет

Авария на предприятии "Сумыхипром" в Сумах, в результате которой был поврежден трубопровод аммиака, ликвидирован - угрозы населению и окружающей среде нет.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В результате обстрела завода 21 марта в 02:58 был поврежден трубопровод аммиака в цехе сложных минеральных удобрений. В результате разгерметизации трубопровода сработали аварийные системы защиты, при этом произошла незначительная утечка аммиака.

"Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами и силами ГСЧС – трубопровод загерметизирован, наложен специальный бандаж. Подразделения ГСЧС завершили работы по осаждению аммиачного облака", – сообщили на предприятии.

Никакой угрозы населению и окружающей среде нет. В ходе ликвидации аварии один из сотрудников предприятия получил травму, пока ему уже оказана оперативная медицинская помощь. Работниками ПАО "Сумыхимпром" начаты регламентные работы по восстановлению технологического процесса. Отмечается, что предприятие было экстренно остановлено в первый день войны 24 февраля.

Напоминаем:

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что по состоянию на 04:30 понедельника 21 марта на предприятии "Сумыхимпром", расположенном в окрестностях города Сумы, из-за утечки аммиака поражена территория радиусом около 2,5 км.

Учитывая направление ветра, под угрозой оказалось село Новоселица, сообщил он.