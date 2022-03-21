РосСМИ: За месяц автомобили в РФ подорожали на 30-60%
Понедельник, 21 марта 2022, 11:58
Цены на новые легковые автомобили в России за месяц растут на 30-60%.
Об этом со ссылкой на автодилеров пишут Ведомости.
Там пишут, что несмотря на то что 83% продаваемых в стране легковушек местной сборки, в них по-прежнему велика доля зарубежных комплектующих, которые закупаются за валюту.
Как подсчитали в издании, на конец третьей недели марта в России работало лишь 44% мощностей по выпуску легковых и коммерческих авто от уровня 2021 года.
Напоминаем:
Цены на подержанные автомобили популярных брендов в России за последние две недели в среднем выросли на 15–32%.
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