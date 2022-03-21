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ПриватБанк завершил технологические работы: все работает в обычном режиме

Понедельник, 21 марта 2022, 10:48

Государственный ПриватБанк завершил внедрение резервных мощностей для бесперебойной работы сервисов банка.

Об этом сообщил представитель финучреждения в соцсетях.

"Приват24, платежи и услуги работают в обычном режиме", - написал он, добавив, что работа продолжалась трое суток.

Напоминаем:

Сообщалось, что регламентные работы состоятся в ночь с субботы на воскресенье с 00:10 до 10:00. 

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Экономическая правда
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