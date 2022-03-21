ПриватБанк завершил технологические работы: все работает в обычном режиме

Бизнес на крови. Какие международные компании финансируют российскую армию Некоторые компании предприняли показательные шаги по сокращению инвестиций, но полностью свою деятельность в РФ не прекратили. Эти компании в 2021 году заплатили в бюджет "эрефии" 20 миллиардов. Кто является крупнейшим спонсором войны?

Быть готовым. Если в Украине отключили связь: как подготовиться Все украинцы должны быть готовы к перебоям со связью. Даже если массового отключения связи в стране не будет, возможны локальные перебои, поэтому эти знания могут помочь в ответственный момент. (укр)