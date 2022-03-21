ПриватБанк завершил технологические работы: все работает в обычном режиме
Понедельник, 21 марта 2022, 10:48
Государственный ПриватБанк завершил внедрение резервных мощностей для бесперебойной работы сервисов банка.
Об этом сообщил представитель финучреждения в соцсетях.
"Приват24, платежи и услуги работают в обычном режиме", - написал он, добавив, что работа продолжалась трое суток.
Напоминаем:
Сообщалось, что регламентные работы состоятся в ночь с субботы на воскресенье с 00:10 до 10:00.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua