Украинцы через "Дію" собрали уже 165 миллионов на армию
Через сервис "Дія" украинцы уже собрали более 165 млн грн на армию – к сбору средств присоединились более 178 тысяч украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.
Все средства поступают в фонд "Вернись живым".
"Чтобы задонатить на армию, заходите в приложение, нажимайте Помочь армии, вводите сумму взноса и оплачивайте картой.
Помните, каждая сумма – важна. Только вместе мы победим!", – говорят в "Дії".
Все официальные реквизиты для помощи армии – по ссылке.
Экономическая правда
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