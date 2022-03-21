Украинцы через "Дію" собрали уже 165 миллионов на армию

Через сервис "Дія" украинцы уже собрали более 165 млн грн на армию – к сбору средств присоединились более 178 тысяч украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.

Все средства поступают в фонд "Вернись живым".

"Чтобы задонатить на армию, заходите в приложение, нажимайте Помочь армии, вводите сумму взноса и оплачивайте картой.

Помните, каждая сумма – важна. Только вместе мы победим!", – говорят в "Дії".

Все официальные реквизиты для помощи армии – по ссылке.

Экономическая правда