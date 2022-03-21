РФ отсрочила Беларуси погашение обязательств по госкредитам на 5-6 лет

РФ и Беларусь договорились об отсрочке обязательств Беларуси по госкредитам перед Россией на 5-6 лет.

Об этом заявил министр финансов Беларуси Юрий Селивестров, пишет "Интерфакс".

"Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет", - сказал Селиверстов в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Фактически у нас есть перенос срока, который позволит нам сейчас не отвлекать ресурсы, чтобы мы могли обслуживать свои обязательства и погасить их перед нашими партнерами из России", - добавил министр.

Обе страны, по его словам, договорились направить платежи между ними на мероприятия, которые позволят улучшить торговлю обеими странами "во время санкционного периода".

Главе Минфина кажется "удобной" идея производить расчеты между странами в белорусских и российских рублях.

Экономическая правда