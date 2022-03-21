Все разделы
Укр / Рус

Разрешительные документы для бизнеса перевели в декларативную электронную форму – ОП

Понедельник, 21 марта 2022, 09:43

Для бизнеса 95% разрешительных документов переведены в декларативную электронную форму.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма в обращении.

"95% всех разрешительных документов переводятся в декларативную электронную форму. Если раньше нужно было пройти определенную процедуру для получения того или иного разрешения, то сегодня будет достаточно подать электронную заявку", – сказал Шурма.

Он также отметил, что в настоящее время Украина фактически создала режим "открытой таможни" с Европейским Союзом с целью беспрепятственной поставки продуктов в украинские магазины.

Кроме того, Шурма напомнил, что для возобновления работы экономики разработана комплексная программа поддержки бизнеса. Она включает в себя элементы налоговой реформы, в частности упрощенную систему налогообложения. Так, предприятия с оборотом до 10 млрд грн будут платить только 2% налога с оборота.

Еще одним элементом поддержки является предоставление льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Такие предприятия смогут получить кредит до 60 млн грн под 0% годовых на период военного положения и 5% годовых – после отмены военного положения.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

бизнес АП Зеленский

powered by lun.ua
Материалы по теме
Как государство может поддержать бизнес в условиях войны 20 марта 2022, 15:26
Релокейт бизнеса: подано более 700 заявок, нужна помощь с транспортом 19 марта 2022, 10:34
Найти работу в условиях войны: как украинцы могут трудоустроиться в странах ЕС 19 марта 2022, 10:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте