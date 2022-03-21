Разрешительные документы для бизнеса перевели в декларативную электронную форму – ОП

Для бизнеса 95% разрешительных документов переведены в декларативную электронную форму.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма в обращении.

"95% всех разрешительных документов переводятся в декларативную электронную форму. Если раньше нужно было пройти определенную процедуру для получения того или иного разрешения, то сегодня будет достаточно подать электронную заявку", – сказал Шурма.

Он также отметил, что в настоящее время Украина фактически создала режим "открытой таможни" с Европейским Союзом с целью беспрепятственной поставки продуктов в украинские магазины.

Кроме того, Шурма напомнил, что для возобновления работы экономики разработана комплексная программа поддержки бизнеса. Она включает в себя элементы налоговой реформы, в частности упрощенную систему налогообложения. Так, предприятия с оборотом до 10 млрд грн будут платить только 2% налога с оборота.

Еще одним элементом поддержки является предоставление льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Такие предприятия смогут получить кредит до 60 млн грн под 0% годовых на период военного положения и 5% годовых – после отмены военного положения.

Экономическая правда