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Зеленский подписал закон, упрощающий восстановительные работы после войны

Понедельник, 21 марта 2022, 08:49
 
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который будет содействовать урегулированию и упрощению проведения восстановительных работ по ликвидации последствий боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Так, закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности в сфере окружающей среды и гражданской защиты на период действия военного положения определяет дополнительные задачи единой государственной системы гражданской защиты в восстановительный период после окончания военных действий, а именно:

- уточняет полномочия Кабинета министров, в частности, относительно утверждения ежегодного плана основных мероприятий гражданской защиты Украины, включая мероприятия в восстановительный период после окончания военных действий;

- определяет содержание и сроки осуществления восстановительных работ по ликвидации последствий военных действий во время действия военного положения;

- определяет, что во время действия военного положения и в восстановительный период после окончания военных действий не подлежат оценке воздействия на окружающую среду восстановительные работы по ликвидации последствий вооруженной агрессии и боевых действий;

- относит к полномочиям военных администраций населенных пунктов на соответствующей территории "предоставление разрешений на пользование недрами (кроме нефти и газа) в соответствии с перечнем и порядком, утвержденным Кабинетом министров, для обеспечения обороноспособности государства сроком не более одного года".

Экономическая правда

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