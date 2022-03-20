Приютившим переселенцев украинцам компенсируют коммунальные расходы

Кабинет министров одобрил выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, бесплатно приютивших у себя внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов в обращении.

"На сегодняшний день уже тысячи жителей регионов, где относительно спокойно, пришли на помощь нашим гражданам, которые покинули свои дома из-за войны. Вчера правительство приняло решение, направленное на поддержку именно таких владельцев жилья, которые принимают в своих домах бесплатно", - сказал Чернышов.

По его словам, украинцы, бесплатно приютившие переселенцев, будут получать около 450 грн в месяц за каждого принятого человека для компенсации коммунальных расходов.

Чернышов объяснил, что органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилья, доступного для размещения. Владелец жилья, в котором есть место для приема перемещенных людей, может обратиться к местным властям с соответствующим заявлением. Министр подчеркнул, что расселение будет происходить только с согласия владельцев домов или квартир.

Кроме того, по поручению президента Кабинет министров разработал социальный пакет для поддержки внутренне перемещенных лиц. Чернышов проинформировал, что в этом пакете документов урегулируются вопросы социальных выплат, трудоустройства, а также размещение лиц, лишившихся или вынужденно покинувших свое жилье.

Экономическая правда