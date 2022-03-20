В трех областях значительно улучшилась работа сетей мобильных операторов – регулятор

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и "lifecell" продолжают восстановление покрытия мобильной связью и доступа в интернет для украинцев.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации.

В частности, за сутки значительное возобновление работы сетей наблюдается в Сумской, Черниговской и Донецкой областях.

Специалисты "Укртелекома" возобновили предоставление услуг в ряде населенных пунктов Киевской области. В Запорожской области вскоре после возобновления услуг в воскресенье снова исчезла связь "Укртелекома" из-за новых повреждений линий.

Также продолжаются работы по возобновлению услуг в Донецкой области.

По состоянию на 19.30 19 марта 2022 года без услуг остаются Херсонская, Луганская и Черниговская области, Госспецсвязи ищет возможность восстановления связи в этих областях.

Кроме того, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций распорядился обеспечить доставку судебных повесток – соответствующее распоряжение направлено администратору единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Экономическая правда