Энергетики восстановили электроснабжение 170 тысячам потребителей на Харьковщине

За прошедшие сутки восстановлено электроснабжение более 190,6 тысячам потребителей в Киевской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

На Харьковскую область приходится более 170 тысяч потребителей, которым возобновили поставки электроэнергии.

"Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений", – говорится в сообщении.

Без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей. Обесточено более 1336 населенных пунктов, в общей сложности более 1 млн. потребителей.

Все четыре действующих атомных электростанции Украины работают стабильно. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Оператор ГТС Украины продолжает восстанавливать инфраструктуру, поврежденную в результате боевых действий.

"В настоящее время все ГЭС и ГАЭС, входящие в структуру Укргидроэнерго, работают согласно диспетчерскому графику и выполняют свои обязательства по регулированию частоты и мощности энергосистемы страны. Станции готовы к пропуску весеннего половодья", – заявили в Министерстве.

Экономическая правда