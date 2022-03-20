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На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала

Воскресенье, 20 марта 2022, 18:30
 
Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

20 марта была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

За этот день удалось вывезти 64 человека:

50 человек сменного персонала ЧАЭС

9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной)

1 служащего Государственной службы чрезвычайных ситуаций

4 "сталкера".

"На замену эвакуированному персоналу ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и для обеспечения функционирования предприятия", – сообщили в "Энергоатоме".

Там напомнили, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.

Экономическая правда

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ЧАЭС Энергоатом

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