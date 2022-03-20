На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала
20 марта была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции.
Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".
За этот день удалось вывезти 64 человека:
50 человек сменного персонала ЧАЭС
9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной)
1 служащего Государственной службы чрезвычайных ситуаций
4 "сталкера".
"На замену эвакуированному персоналу ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и для обеспечения функционирования предприятия", – сообщили в "Энергоатоме".
Там напомнили, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.
Экономическая правда
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