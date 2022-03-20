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Производитель куртки Путина за 1,5 миллиона рублей прекратил поставки в Россию

Воскресенье, 20 марта 2022, 18:12
 
Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), которой принадлежит бренд Loro Piana, прекратила поставки продукции в Российскую Федерацию.

Об этом пишет издание Sky.it.

"18 марта [президент России Владимир] Путин вышел на сцену московского стадиона, чтобы обратиться к нации в куртке из нашей прошлых коллекций. Мы прекратили поставки в Россию и помогаем украинскому народу", – говорится в сообщении компании.

В компании подтвердили, что куртка стоит около 12 тысяч евро или около 1,5 миллиона рублей.

"Группа LVMH сразу вышла из России [после начала войны]. Очевидно, что мы стали на сторону Украины. Путину следует задуматься над тем, что он делает с украинским народом", – заявил представитель компании.

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компании Россия Путин

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