Производитель куртки Путина за 1,5 миллиона рублей прекратил поставки в Россию

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Группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), которой принадлежит бренд Loro Piana, прекратила поставки продукции в Российскую Федерацию.

Об этом пишет издание Sky.it.

"18 марта [президент России Владимир] Путин вышел на сцену московского стадиона, чтобы обратиться к нации в куртке из нашей прошлых коллекций. Мы прекратили поставки в Россию и помогаем украинскому народу", – говорится в сообщении компании.

В компании подтвердили, что куртка стоит около 12 тысяч евро или около 1,5 миллиона рублей.

"Группа LVMH сразу вышла из России [после начала войны]. Очевидно, что мы стали на сторону Украины. Путину следует задуматься над тем, что он делает с украинским народом", – заявил представитель компании.