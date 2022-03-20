"Это не по-христиански": на западе Украины призывают не поднимать цены на недвижимость

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей города не поднимать цены на аренду жилья для переселенцев.

Об этом сообщает издание Фиртка.

"Мы, христиане, должны поднимать вопрос увеличения цен на аренду жилья для людей, которые временно переехали в Ивано-Франковск. Я знаю много фактов. Пожалуйста, звоните по телефону в налоговую или на горячую линию", – сказал глава громады.

Марцинкив добавил, что более 30 предприятий переехали в Ивано-Франковск. На этот счет состоится дискуссия о том, как привлекать и развивать экономику во Франковске. Ведь количество заявок о переезде предприятий продолжает увеличиваться.

В то же время Тернопольский городской совет временно отменил арендную плату за коммунальные помещения для предпринимателей, сообщает Zahid.net.

На такой шаг мэрия пошла для того, чтобы улучшить положение малого и среднего бизнеса и дать возможность предпринимателям в дальнейшем работать. Также на исполкоме города утвердили решение о продлении аренды без проведения аукционов, как раньше требовал закон.

Мэр Тернополя Сергей Надал рассказал, что арендная плата для предпринимателей отменяется с начала марта и до завершения военного положения в Украине.

Мэр также призвал владельцев коммерческой недвижимости в Тернополе пойти навстречу бизнесу во время войны и отменять или установить минимальную арендную плату.