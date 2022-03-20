Торговые отношения Китая и России ухудшились из-за войны – Bloomberg
Торговые отношения Российской Федерации и Китая осложнились из-за войны, которую развязала Россия против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
После начала войны китайские покупатели и кредиторы, финансирующие их покупки, избегали поставок угля, СПГ, а также сырой нефти из РФ. В агентстве полагают, что это может отражать обеспокоенность китайских компаний тем, что они могут попасть "в ловушку санкций".
С тех пор банки приостановили финансирование покупок, а трейдеры сталкиваются с проблемами логистики.
Самые большие торговые возможности могут быть связаны с энергетикой, так как Россия является вторым по величине поставщиком угля в Китай после Индонезии. Кроме того, экспорт ее газа значительно вырос с тех пор, как в 2019 году начал работать трубопровод "Сила Сибири".
"В то же время для любой китайской фирмы, имеющей значительные операции за рубежом, постоянный доступ к финансовой системе США более ценен, чем любые сделки, которые она может заключить с Россией", – говорится в сообщении Capital Economics.
Кроме того, Bloomberg считает, что по некоторым металлам зависимость Китая от России в последние годы только ослабла, так как основным поставщиком никеля стала Индонезия.
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