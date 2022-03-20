"Уральские авиалинии" отправляют сотрудников и пилотов в простой

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, в вынужденный простой из-за ограничений на международные рейсы и использование самолетов.

Об этом пишет РБК.

Таким образом, компания стремится снизить расходы, чтобы продолжать работу, пишет издание со ссылкой на копию приказа главы компании Сергея Скуратова.

Подлинность документа подтвердил представитель "Уральских авиалиний", отказавшись от дальнейших комментариев.

Причиной назвали "сложную геополитическую ситуацию", закрытие воздушного пространства стран Европы, временный режим использования воздушного пространства на юге России и ограничение использования самолетов.

ЕС 27 февраля полностью закрыл небо для российских самолетов. Так же поступили США, Великобритания, Швейцария и другие государства.

"Уральские авиалинии", в частности, уже приостановили полеты в Азербайджан, Армению, Турцию, Израиль, Таиланд, ОАЭ, Египет, Казахстан.

Экономическая правда