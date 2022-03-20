Американская продуктовая компания останавливает наем и продажи в России

Американская продуктовая компания, имеющая в Украине большой R&D-центр более чем на тысячу человек, приостанавливает продажи и инвестиции в РФ.

Об этом говорится в заявлении компании в LinkedIn.

"Netcracker осуждает незаконное вторжение России в Украину и поддерживает борющихся за мир людей. Мы очень расстроены ситуацией в Украине и сфокусированы на безопасности своих людей в регионе.

У нас есть моральная обязанность избегать работы в странах, отказавшихся от мира. Мы перенаправляем сделки с российского рынка, и приостановили там продажи и инвестиции", – заявили в компании.

По данным издания AIN.UA, Netcracker закрывает в России учебные центры и прекращает наем людей.

"Работа с учебными центрами для студентов – важная часть процесса хайринга для компании: людей учили с нуля и брали на работу. Теперь этих центров в РФ не будет", - пишет издание.

AIN.UA отмечает, что публичное заявление компании появилось "после осуждения в бездействии со стороны нынешних и бывших сотрудников, а также публичного освещения молчания компании".

"Цифровая блокада РФ продолжается. Американская продуктовая компания Netcracker, имеющая в Украине большой R&D, идет с российского рынка.

Netcracker Technology разрабатывает и внедряет уникальные IT-решения для телеком-операторов по всему миру. Создает десятки инновационных продуктов и является мировым лидером в сфере решений BSS/OSS, готовых к использованию в облаке. Клиентами Netcracker были десятки крупных компаний в РФ", – добавил глава Минцифры Михаил Федоров.

Экономическая правда