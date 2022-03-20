Криптофонд Украины уже собрал более 60 миллионов долларов на нужды армии
На нужды Вооруженных сил Украины криптофонд Украины уже собрал более 60 миллионов долларов.
Об этом сообщает Минцифры в Telegram.
"Криптоактивы существенно масштабируют усилия Украины привлекать дополнительные средства в поддержку нашей армии.
В первые дни войны крипта помогла покрыть неотложные нужды Вооруженных Сил Украины. Более 34 миллионов криптодонатов было израсходовано на покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций", - говорится в сообщении.
Все официальные криптокошельки министерства собрали на сайте.
Донатить криптоактивы могут люди со всего мира.
Экономическая правда
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