Криптофонд Украины уже собрал более 60 миллионов долларов на нужды армии

На нужды Вооруженных сил Украины криптофонд Украины уже собрал более 60 миллионов долларов.

Об этом сообщает Минцифры в Telegram.

"Криптоактивы существенно масштабируют усилия Украины привлекать дополнительные средства в поддержку нашей армии.

В первые дни войны крипта помогла покрыть неотложные нужды Вооруженных Сил Украины. Более 34 миллионов криптодонатов было израсходовано на покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций", - говорится в сообщении.

Все официальные криптокошельки министерства собрали на сайте.

Донатить криптоактивы могут люди со всего мира.

Экономическая правда