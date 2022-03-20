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Крупнейший в мире производитель насосного оборудования приостанавливает производство на заводе в РФ

Воскресенье, 20 марта 2022, 12:30

Датская компания Grundfos – крупнейший в мире производитель насосного оборудования – временно прекращает производство на территории РФ, а также не будет принимать заказы из России и Беларуси.

Об этом сообщил в Telegram бизнесмен, экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

У Grundfos есть собственные производственные мощности в России.

"В прошлом году насосы Grundfos были обнаружены в Крыму в обход санкций, что повлекло за собой скандал (тогда там также нашли оборудование Siemens).

Мы планировали митинг у офиса Grundfos в Дании, однако с нами связался сотрудник компании и поделился официальным письмом Grundfos, которое отправили на своих партнеров в hоссии и Белоруссии. Мне разрешили опубликовать это письмо", - написал Дубилет.

В письме говорится, что компания решила временно приостановить деятельность в РФ и Беларуси.

Это означает, что Grundfos приостановит производство продукции на заводе в РФ и работу офисов продаж в России и Беларуси.

При этом компания не будет закрывать завод в РФ и офисы в РФ и Беларуси, и возобновит их деятельность, "как только позволит ситуация".

Компания также не будет принимать заказы из РФ и Белfhecb и аннулировала все текущие заказы на поставку в РФ и Белоруссию.

Также компания пожертвовала в помощь Украине 2 млн евро.

Экономическая правда

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Дания компании Россия

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