Крупнейший в мире производитель насосного оборудования приостанавливает производство на заводе в РФ
Датская компания Grundfos – крупнейший в мире производитель насосного оборудования – временно прекращает производство на территории РФ, а также не будет принимать заказы из России и Беларуси.
Об этом сообщил в Telegram бизнесмен, экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
У Grundfos есть собственные производственные мощности в России.
"В прошлом году насосы Grundfos были обнаружены в Крыму в обход санкций, что повлекло за собой скандал (тогда там также нашли оборудование Siemens).
Мы планировали митинг у офиса Grundfos в Дании, однако с нами связался сотрудник компании и поделился официальным письмом Grundfos, которое отправили на своих партнеров в hоссии и Белоруссии. Мне разрешили опубликовать это письмо", - написал Дубилет.
В письме говорится, что компания решила временно приостановить деятельность в РФ и Беларуси.
Это означает, что Grundfos приостановит производство продукции на заводе в РФ и работу офисов продаж в России и Беларуси.
При этом компания не будет закрывать завод в РФ и офисы в РФ и Беларуси, и возобновит их деятельность, "как только позволит ситуация".
Компания также не будет принимать заказы из РФ и Белfhecb и аннулировала все текущие заказы на поставку в РФ и Белоруссию.
Также компания пожертвовала в помощь Украине 2 млн евро.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим, и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua