Ночь в Киеве прошла спокойно, инфраструктура и транспорт работают – КГГА

Ночь на 20 марта прошла в Киеве спокойно, работает инфраструктура и заведения, предоставляются коммунальные услуги.

Об этом сообщает КГГА.

"По завершении комендантского часа город продолжает жить в режиме военного времени. Работает инфраструктура города, коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Предоставляются все коммунальные услуги.

В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные и зоомагазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы и другие заведения", - говорится в сообщении.

"Для сообщения левого и правого берега сегодня будут работать Северный и Дарницкий мосты. Просим водителей – пропускать без очереди машины "скорой" и автомобили с гуманитарным грузом", - добавили в КГГА.

Также возобновляют работу мини-ярмарки и столичные рынки, продолжает работу гуманитарный штаб.

Экономическая правда