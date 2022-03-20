Ночь в Киеве прошла спокойно, инфраструктура и транспорт работают – КГГА
Ночь на 20 марта прошла в Киеве спокойно, работает инфраструктура и заведения, предоставляются коммунальные услуги.
Об этом сообщает КГГА.
"По завершении комендантского часа город продолжает жить в режиме военного времени. Работает инфраструктура города, коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Предоставляются все коммунальные услуги.
В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные и зоомагазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы и другие заведения", - говорится в сообщении.
"Для сообщения левого и правого берега сегодня будут работать Северный и Дарницкий мосты. Просим водителей – пропускать без очереди машины "скорой" и автомобили с гуманитарным грузом", - добавили в КГГА.
Также возобновляют работу мини-ярмарки и столичные рынки, продолжает работу гуманитарный штаб.
Экономическая правда
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