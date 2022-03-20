Австралия предоставит Украине 70 тысяч тонн угля

По запросу правительства Украины Австралия предоставит Украине не менее 70 тыс тонн энергетического угля для усиления энергетической безопасности.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Австралия признана на международном уровне как ведущий и надежный поставщик энергоресурсов. Мы благодарим наших австралийских партнеров за помощь Украине в это сложное время, когда наше государство сопротивляется незаконному и жестокому военному вторжению со стороны россии", - отметил Галущенко.

"Правительство Австралии провело соответствующую работу с предприятиями угольной отрасли страны для аккумулирования объемов угля, что станет вкладом страны в обеспечение украинских потребителей надежным электроснабжением.

Австралийская компания Whitehaven Coal будет организовывать соответствующую отправку. Сейчас по правительственной линии вместе с украинской стороной отрабатывается вопрос скорейшей поставки", - добавили в министерстве.

Стоимость угля и его доставки будут покрываться правительством Австралии.

Экономическая правда