Российские богатеи втихаря хотят продать недвижимость на Манхэттене, опасаясь санкций – FT

Состоятельные россияне обращаются к брокерам по продаже недвижимости на Манхэттене на фоне опасений попасть под санкции США.

Об этом пишет Financial Times.

"Сразу несколько россиян в последние дни обращались к брокерам по продаже многомиллионной недвижимости на Манхэттене. Они пытаются избавиться от активов из-за опасений санкций США", - пишет издание.

При этом большинство россиян пытаются продать свою недвижимость через конфиденциальные соглашения с брокерами, чтобы минимизировать публичность.

Однако, как пишет газета, не всем это удается. Так, среди недавно появившихся на рынке лотов FT выделяет недвижимость в Верхнем Ист-Сайде, которая принадлежит сооснователю Альфа-Банка Алексею Кузьмичеву, недавно попавшему под санкции. Недвижимость предлагают купить за 41 млн долларов - это на 1 млн долл меньше, чем за нее Кузьмичев заплатил в 2016-м.

"Все они говорят только о продаже", - сказала Долли Ленц, ведущий брокер элитной недвижимости Нью-Йорка. Главный вопрос, по ее словам, состоит в том, на каких условиях российские собственники объектов готовы их продать и какой ущерб они терпят ради того, чтобы закрыть сделку как можно скорее.

По словам Ленц, ее уже "завалили" запросами от инвесторов, которые надеются дешево купить принадлежащие россиянам объекты.

"Многие россияне далеки - как по состоянию, так и по политическим связям - от скандально известных олигархов, привлекших внимание общества, и вряд ли когда-нибудь найдут свои имена в санкционном списке.

Но они опасаются "недружественной атмосферы" или им нужны деньги, чтобы компенсировать потери в своих активах из-за санкций", - пишет газета.

По словам директора по исследованиям компании Serhant Гаррета Дердериана, доля россиян, желающих продать жилье, остается "очень маленькой" по сравнению с теми, кто по-прежнему заинтересован в покупке жилья в США.

"Российские олигархи стали менее заметными на рынке США после того, как аннексия Крыма Москвой в 2014 году ухудшила отношения с Западом, говорят брокеры.

Однако, похоже, никто не знает, сколько недвижимости россияне действительно имеют в США. Это потому, что многие работают через фиктивные компании, по которым не так просто определить конечных бенефициаров", - резюмирует газета.

Экономическая правда