В США появилась оперативная группа, чтобы не дать укрыться российским олигархам
В составе Министерства юстиции США появилась оперативная группа, которая будет заниматься взысканием нелегальных активов российских олигархов в рамках санкций, введенных страной.
Об этом сообщает Reuters.
Группа "KleptoCapture" ("перехват клептократов" - ЭП) будет направлена на то, чтобы введенные страной санкции, ограничения и экономические меры по заморозке российских активов в мире полностью выполнялись. Она будет заниматься выявлением нарушений введенных санкций, а также сыском, арестом и конфискацией активов, полученных преступным путем.
"Предупреждаем олигархов: мы будем использовать все инструменты, чтобы заморозить и взыскать ваш преступный доход", – заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.
Параллельно с этим Reuters выяснило, что США готовят пакет санкций против еще большего количества российских олигархов вместе с их активами. Их могут объявить уже на этой неделе – Вашингтон готовится нацелиться на ближайшее окружение Владимира Путина.
Напоминаем:
В Официальном журнале Европейского Союза опубликовано решение о новом пакете санкций против России в связи с вторжением в Украину.
В список санкций добавлены 26 россиян, среди которых – чиновники и военные, бизнесмены, пропагандисты. В частности – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, миллиардер Алексей Мордашов, председатель наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаил Фридман и другие.
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