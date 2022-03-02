В США появилась оперативная группа, чтобы не дать укрыться российским олигархам

В составе Министерства юстиции США появилась оперативная группа, которая будет заниматься взысканием нелегальных активов российских олигархов в рамках санкций, введенных страной.

Об этом сообщает Reuters.

Группа "KleptoCapture" ("перехват клептократов" - ЭП) будет направлена на то, чтобы введенные страной санкции, ограничения и экономические меры по заморозке российских активов в мире полностью выполнялись. Она будет заниматься выявлением нарушений введенных санкций, а также сыском, арестом и конфискацией активов, полученных преступным путем.

"Предупреждаем олигархов: мы будем использовать все инструменты, чтобы заморозить и взыскать ваш преступный доход", – заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Параллельно с этим Reuters выяснило, что США готовят пакет санкций против еще большего количества российских олигархов вместе с их активами. Их могут объявить уже на этой неделе – Вашингтон готовится нацелиться на ближайшее окружение Владимира Путина.

Напоминаем:

В Официальном журнале Европейского Союза опубликовано решение о новом пакете санкций против России в связи с вторжением в Украину.

В список санкций добавлены 26 россиян, среди которых – чиновники и военные, бизнесмены, пропагандисты. В частности – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, миллиардер Алексей Мордашов, председатель наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаил Фридман и другие.