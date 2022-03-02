Белый дом обнародовал новый пакет санкций против России и Беларуси
В Белом доме раскрыли детали новых санкций против России и Беларуси в ответ на вторжение президента Владимира Путина в Украину.
Детали опубликованы на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".
В частности, министерство торговли США распространит жесткую политику экспортного контроля, установленную для России, на Беларусь.
Этот шаг поможет предотвратить перенаправление предметов, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию и значительно снизит способность обеих стран поддерживать свою военную агрессию.
Государственный департамент США введет санкции против оборонного сектора России, чтобы еще больше ограничить военную машину Путина. Всего в список будут включены 22 российских оборонных предприятия, в том числе фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.
Кроме того, США вводят в отношении России меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.
США введут санкции против структур, поддерживающих российские и белорусские вооруженные силы, российские и белорусские службы безопасности, военный и оборонный секторы и/или военные и оборонные исследования. Благодаря санкциям военный, а также аэрокосмический, морской и высокотехнологичный секторы не получат американские технологические товары и технологии.
Также США запретят российским самолетам входить и использовать внутреннее воздушное пространство США.
Ранее сообщалось, что США готовят пакет санкций, направленных против большего количества российских олигархов, а также их компаний и активов.
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