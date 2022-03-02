Правительство упростило правила для ввоза гуманитарной помощи

Кабинет министров в среду упростил правила для ввоза гуманитарной помощи в Украину, ряд стран готов пропускать украинские транспортные средства без международных разрешений.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"С сегодняшнего дня порядок пропуска гуманитарной помощи через границу будет максимально упрощен. Соответствующее решение было принято Правительством несколько часов назад", – написал он в своем Facebook.

Так, в период военного положения для ввоза через таможенную границу гуманитарной помощи необходимо только заполнить форму.

Государственной таможенной службе и Государственной пограничной службе на период военного положения поручено обеспечить безотлагательный пропуск через государственную границу гуманитарной помощи. В то же время, отметил он, очереди будут до сих пор иметь место, ведь количество гуманитарных грузов растет.

Также Найем сообщил, что Болгария, Грузия, Румыния и Турция уже подтвердили готовность пропускать украинские транспортные средства без международных разрешений, что упрощает логистику гуманитарной и военно-технической помощи Украине.

А Германия, Словакия, Чехия и Австрия обеспечит бесплатный проезд всем гражданам Украины рейсами собственных железных дорог.