Россиян и белорусов допустили к участию в Паралимпиаде-2022 в нейтральном статусе

Международный паралимпийский комитет решил допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Играх-2022 в Пекине – в нейтральном статусе.

Об этом говорится в заявлении IPC.

Отмечается, что российские и белорусские спортсмены будут выступать под паралимпистским флагом, а их результаты не будут включать в неофициальный медальный зачет.

Комитеты РФ и Беларуси будут участвовать как нейтральные на Зимних Паралимпийских играх в Пекине 2022 года в следующих условиях:

Все их спортсмены/вспомогательный персонал будут участвовать в индивидуальном качестве нейтральных спортсменов/вспомогательного персонала;

Они выступят под паралимпийским флагом и паралимпийским гимном;

Они не будут включены в таблицу медалей;

Делегация Российского комитета должна покрывать символ комитета на своей форме во время всех официальных церемоний и спортивных соревнований – то же касается и белорусской делегации.

Совет МПК также решил, что он не будет проводить никаких мероприятий в России или Беларуси до дальнейшего уведомления.

Это будет включать чемпионаты мира и Европы, а также все соревнования международного уровня, такие как Мировые серии, Кубки мира и Гран-при. Управляющий совет IPC также рекомендует всем международным федерациям параспорта, региональным организациям и IOSD придерживаться такого подхода.

Внеочередная Генеральная ассамблея IPC состоится в 2022 году.

На этом заседании членам МПК будет предложено проголосовать за:

а. Должно ли быть обеспечение соблюдения Олимпийского перемирия условием членства (и, следовательно, любому члену IPC, который нарушит это требование в будущем, может грозить приостановка или прекращение в соответствии с правилами IPC).

б. Приостановить или прекратить членство в Паралимпийском комитете России и Беларуси.

Кроме этого, Комитет отозвал паралимпийскую награду, выданную президенту РФ Путину.

Паралимпийские ордена (высшая награда, которая может быть вручена в рамках Паралимпийского движения) будут сняты с следующих лиц:

Дмитрий Чернышенко, президент оргкомитета "Сочи-2014" (ныне вице-премьер-министр Российской Федерации)

Дмитрий Козак, вице-премьер-министр России (ныне заместитель руководителя Администрации президента)

Олег Сиромолотов, начальник межведомственного командного центра безопасности, Сочи 2014 года (ныне заместитель министра иностранных дел)

Александр Горовой, заместитель начальника межведомственного командного центра безопасности, Сочи 2014 года (ныне первый заместитель министра внутренних дел).

"Учитывая ограниченность времени и необходимость для МПК сосредоточиться на проведении безопасных и успешных Паралимпийских зимних игр при этих беспрецедентных обстоятельствах, Управляющий совет МПК снова соберется после Игр для дальнейшего обсуждения этого вопроса и любых дополнительных мер, которые могут быть обязательными", - говорится в заявлении.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

Экономическая правда