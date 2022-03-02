Россиян и белорусов допустили к участию в Паралимпиаде-2022 в нейтральном статусе
Международный паралимпийский комитет решил допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Играх-2022 в Пекине – в нейтральном статусе.
Об этом говорится в заявлении IPC.
Отмечается, что российские и белорусские спортсмены будут выступать под паралимпистским флагом, а их результаты не будут включать в неофициальный медальный зачет.
Комитеты РФ и Беларуси будут участвовать как нейтральные на Зимних Паралимпийских играх в Пекине 2022 года в следующих условиях:
- Все их спортсмены/вспомогательный персонал будут участвовать в индивидуальном качестве нейтральных спортсменов/вспомогательного персонала;
- Они выступят под паралимпийским флагом и паралимпийским гимном;
- Они не будут включены в таблицу медалей;
- Делегация Российского комитета должна покрывать символ комитета на своей форме во время всех официальных церемоний и спортивных соревнований – то же касается и белорусской делегации.
Совет МПК также решил, что он не будет проводить никаких мероприятий в России или Беларуси до дальнейшего уведомления.
Это будет включать чемпионаты мира и Европы, а также все соревнования международного уровня, такие как Мировые серии, Кубки мира и Гран-при. Управляющий совет IPC также рекомендует всем международным федерациям параспорта, региональным организациям и IOSD придерживаться такого подхода.
Внеочередная Генеральная ассамблея IPC состоится в 2022 году.
На этом заседании членам МПК будет предложено проголосовать за:
- а. Должно ли быть обеспечение соблюдения Олимпийского перемирия условием членства (и, следовательно, любому члену IPC, который нарушит это требование в будущем, может грозить приостановка или прекращение в соответствии с правилами IPC).
б. Приостановить или прекратить членство в Паралимпийском комитете России и Беларуси.
Кроме этого, Комитет отозвал паралимпийскую награду, выданную президенту РФ Путину.
Паралимпийские ордена (высшая награда, которая может быть вручена в рамках Паралимпийского движения) будут сняты с следующих лиц:
- Дмитрий Чернышенко, президент оргкомитета "Сочи-2014" (ныне вице-премьер-министр Российской Федерации)
- Дмитрий Козак, вице-премьер-министр России (ныне заместитель руководителя Администрации президента)
- Олег Сиромолотов, начальник межведомственного командного центра безопасности, Сочи 2014 года (ныне заместитель министра иностранных дел)
- Александр Горовой, заместитель начальника межведомственного командного центра безопасности, Сочи 2014 года (ныне первый заместитель министра внутренних дел).
"Учитывая ограниченность времени и необходимость для МПК сосредоточиться на проведении безопасных и успешных Паралимпийских зимних игр при этих беспрецедентных обстоятельствах, Управляющий совет МПК снова соберется после Игр для дальнейшего обсуждения этого вопроса и любых дополнительных мер, которые могут быть обязательными", - говорится в заявлении.
Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.
Экономическая правда
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