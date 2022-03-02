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Россиян и белорусов допустили к участию в Паралимпиаде-2022 в нейтральном статусе

Среда, 2 марта 2022, 14:50

Международный паралимпийский комитет решил допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Играх-2022 в Пекине – в нейтральном статусе.

Об этом говорится в заявлении IPC.

Отмечается, что российские и белорусские спортсмены будут выступать под паралимпистским флагом, а их результаты не будут включать в неофициальный медальный зачет.

Комитеты РФ и Беларуси будут участвовать как нейтральные на Зимних Паралимпийских играх в Пекине 2022 года в следующих условиях:

  • Все их спортсмены/вспомогательный персонал будут участвовать в индивидуальном качестве нейтральных спортсменов/вспомогательного персонала;
  • Они выступят под паралимпийским флагом и паралимпийским гимном;
  • Они не будут включены в таблицу медалей;
  • Делегация Российского комитета должна покрывать символ комитета на своей форме во время всех официальных церемоний и спортивных соревнований – то же касается и белорусской делегации.

Совет МПК также решил, что он не будет проводить никаких мероприятий в России или Беларуси до дальнейшего уведомления.

Это будет включать чемпионаты мира и Европы, а также все соревнования международного уровня, такие как Мировые серии, Кубки мира и Гран-при. Управляющий совет IPC также рекомендует всем международным федерациям параспорта, региональным организациям и IOSD придерживаться такого подхода.

Внеочередная Генеральная ассамблея IPC состоится в 2022 году.

На этом заседании членам МПК будет предложено проголосовать за:

  • а. Должно ли быть обеспечение соблюдения Олимпийского перемирия условием членства (и, следовательно, любому члену IPC, который нарушит это требование в будущем, может грозить приостановка или прекращение в соответствии с правилами IPC).
    б. Приостановить или прекратить членство в Паралимпийском комитете России и Беларуси.

Кроме этого, Комитет отозвал паралимпийскую награду, выданную президенту РФ Путину.

Паралимпийские ордена (высшая награда, которая может быть вручена в рамках Паралимпийского движения) будут сняты с следующих лиц:

  • Дмитрий Чернышенко, президент оргкомитета "Сочи-2014" (ныне вице-премьер-министр Российской Федерации)
  • Дмитрий Козак, вице-премьер-министр России (ныне заместитель руководителя Администрации президента)
  • Олег Сиромолотов, начальник межведомственного командного центра безопасности, Сочи 2014 года (ныне заместитель министра иностранных дел)
  • Александр Горовой, заместитель начальника межведомственного командного центра безопасности, Сочи 2014 года (ныне первый заместитель министра внутренних дел).

"Учитывая ограниченность времени и необходимость для МПК сосредоточиться на проведении безопасных и успешных Паралимпийских зимних игр при этих беспрецедентных обстоятельствах, Управляющий совет МПК снова соберется после Игр для дальнейшего обсуждения этого вопроса и любых дополнительных мер, которые могут быть обязательными", - говорится в заявлении.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

Экономическая правда

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