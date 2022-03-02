НБУ требует заблокировать для РФ и Белоруссии средства от МВФ и бойкотировать делегации

Глава НБУ Кирилл Шевченко обратился в Международный валютный фонд и G7 с просьбой заблокировать для РФ и Беларуси средства от недавнего распределения и бойкотировать делегации стран на собрании.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Речь идет о блокировании распределения Специальных прав заимствований, осуществленном МВФ в августе 2021 года с целью преодоления последствий пандемии. Каждая страна - член фонда получила сумму, пропорционально своей квоте в МВФ. К примеру, Украина получила более 2,7 млрд дол.

Эти средства, объясняет регулятор, могут использоваться для финансирования военных действий против нашего государства. Согласно своим квотам, РФ получила около 18 млрд долларов, а Беларусь – 880 млн долларов.

Кроме того, НБУ просит отстранить исполнительного директора МВФ от Российской Федерации от участия в заседаниях Совета директоров МВФ и запретить российской и белорусской делегациям участвовать в Весеннем собрании МВФ и Группы Всемирного банка.

"Для нас очень важно сделать все, чтобы финансовый сектор России ощутил все последствия российской агрессии в отношении Украины", – подчеркнул Глава НБУ.