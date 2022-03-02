"Новая почта" открыла счета для перевозки гуманитарной помощи: реквизиты

"Новая почта" объявила о развертывании программы по доставке гуманитарных грузов как по Украине, так и из-за границы для поддержки попавших в затруднительное положение воинов и украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Украине мы бесплатно доставляем грузы от волонтеров и организаций, которые помогают армии и терробороне. недостаточно.

Чтобы мы могли перевозить бесплатно волонтерскую гуманитраную помощь со всего мира, нам необходима финансовая помощь. Очень просим организации и небезразличных, желающих Украине мира и процветания, отнестись с пониманием к этой ситуации", - говорят в компании.

Для помощи компания специальные счета, на которые можно перечислить денежные средства, которые пойдут на логистические расходы.

Счета доступна в различных валютах:

UAH

Банк получателя:

АО "ОТП Банк"

Украина, г. Киев, 01033, ул. Жилянская, 43

МФО: 300528

SWIFT: OTPVUAUK

Банковский счет: UA793005280000026008455061609

Валюта: UAH

Получатель:

ООО "НП ГЛОБАЛ"

03026, г. Киев, ул. Столичное шоссе, 103

Свид-во плательщика НДС № 200136922

ИНН 381304126502

ЕГРПОУ 38130410

——

USD

BENEFICIARY BANK:

OTP Bank

43 Жилянская стр., Киев, 01033, Украина

Branch soft code: 300528

SWIFT: OTPVUAUK

Account Number: UA793005280000026008455061609

Currency: USD

BENEFICIARY:

NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY

03026, Украина, Киев, ул. Stolychne highway, 103

VAT payer certification number 200136922

ITN 381304126502

Reg. code (EDRPOU) 38130410

Назначение платежа:

Оплата международной доставки гуманитарной помощи

——

EUR

BENEFICIARY BANK:

OTP Bank

43 Жилянская стр., Киев, 01033, Украина

Branch soft code: 300528

SWIFT: OTPVUAUK

Account Number: UA793005280000026008455061609

Currency: EUR

BENEFICIARY:

NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY

03026, Украина, Киев, ул. Stolychne highway, 103

VAT payer certification number 200136922

ITN 381304126502

Reg. code (EDRPOU) 38130410

Назначение платежа:

Оплата международной доставки гуманитарной помощи

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Экономическая правда