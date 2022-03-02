Все разделы
Укр / Рус

"Новая почта" открыла счета для перевозки гуманитарной помощи: реквизиты

Среда, 2 марта 2022, 14:06

"Новая почта" объявила о развертывании программы по доставке гуманитарных грузов как по Украине, так и из-за границы для поддержки попавших в затруднительное положение воинов и украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Украине мы бесплатно доставляем грузы от волонтеров и организаций, которые помогают армии и терробороне. недостаточно.

Чтобы мы могли перевозить бесплатно волонтерскую гуманитраную помощь со всего мира, нам необходима финансовая помощь. Очень просим организации и небезразличных, желающих Украине мира и процветания, отнестись с пониманием к этой ситуации", - говорят в компании.

Для помощи компания специальные счета, на которые можно перечислить денежные средства, которые пойдут на логистические расходы.

Счета доступна в различных валютах:

UAH
Банк получателя:
АО "ОТП Банк"
Украина, г. Киев, 01033, ул. Жилянская, 43
МФО: 300528
SWIFT: OTPVUAUK
Банковский счет: UA793005280000026008455061609
Валюта: UAH

Получатель:
ООО "НП ГЛОБАЛ"
03026, г. Киев, ул. Столичное шоссе, 103
Свид-во плательщика НДС № 200136922
ИНН 381304126502
ЕГРПОУ 38130410
——
USD
BENEFICIARY BANK:
OTP Bank
43 Жилянская стр., Киев, 01033, Украина
Branch soft code: 300528
SWIFT: OTPVUAUK
Account Number: UA793005280000026008455061609
Currency: USD

BENEFICIARY:
NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY
03026, Украина, Киев, ул. Stolychne highway, 103
VAT payer certification number 200136922
ITN 381304126502
Reg. code (EDRPOU) 38130410
Назначение платежа:
Оплата международной доставки гуманитарной помощи
——
EUR
BENEFICIARY BANK:
OTP Bank
43 Жилянская стр., Киев, 01033, Украина
Branch soft code: 300528
SWIFT: OTPVUAUK
Account Number: UA793005280000026008455061609
Currency: EUR

BENEFICIARY:
NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY
03026, Украина, Киев, ул. Stolychne highway, 103
VAT payer certification number 200136922
ITN 381304126502
Reg. code (EDRPOU) 38130410
Назначение платежа:
Оплата международной доставки гуманитарной помощи

Читайте также: Поддержать украинцев во время войны: официальные реквизиты

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Новая почта

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Нова пошта" передала армии 25 миллионов 24 февраля 2022, 20:21
Отделения "Укрпочты" 24 февраля не работают. "Новая Почта" продолжает работать, "где это возможно и безопасно" 24 февраля 2022, 10:50
Авиалинии "Новой почты" получили первые самолеты: когда начнут полеты 4 февраля 2022, 17:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте