"Новая почта" открыла счета для перевозки гуманитарной помощи: реквизиты
"Новая почта" объявила о развертывании программы по доставке гуманитарных грузов как по Украине, так и из-за границы для поддержки попавших в затруднительное положение воинов и украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В Украине мы бесплатно доставляем грузы от волонтеров и организаций, которые помогают армии и терробороне. недостаточно.
Чтобы мы могли перевозить бесплатно волонтерскую гуманитраную помощь со всего мира, нам необходима финансовая помощь. Очень просим организации и небезразличных, желающих Украине мира и процветания, отнестись с пониманием к этой ситуации", - говорят в компании.
Для помощи компания специальные счета, на которые можно перечислить денежные средства, которые пойдут на логистические расходы.
Счета доступна в различных валютах:
UAH
Банк получателя:
АО "ОТП Банк"
Украина, г. Киев, 01033, ул. Жилянская, 43
МФО: 300528
SWIFT: OTPVUAUK
Банковский счет: UA793005280000026008455061609
Валюта: UAH
Получатель:
ООО "НП ГЛОБАЛ"
03026, г. Киев, ул. Столичное шоссе, 103
Свид-во плательщика НДС № 200136922
ИНН 381304126502
ЕГРПОУ 38130410
——
USD
BENEFICIARY BANK:
OTP Bank
43 Жилянская стр., Киев, 01033, Украина
Branch soft code: 300528
SWIFT: OTPVUAUK
Account Number: UA793005280000026008455061609
Currency: USD
BENEFICIARY:
NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY
03026, Украина, Киев, ул. Stolychne highway, 103
VAT payer certification number 200136922
ITN 381304126502
Reg. code (EDRPOU) 38130410
Назначение платежа:
Оплата международной доставки гуманитарной помощи
——
EUR
BENEFICIARY BANK:
OTP Bank
43 Жилянская стр., Киев, 01033, Украина
Branch soft code: 300528
SWIFT: OTPVUAUK
Account Number: UA793005280000026008455061609
Currency: EUR
BENEFICIARY:
NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY
03026, Украина, Киев, ул. Stolychne highway, 103
VAT payer certification number 200136922
ITN 381304126502
Reg. code (EDRPOU) 38130410
Назначение платежа:
Оплата международной доставки гуманитарной помощи
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Экономическая правда
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