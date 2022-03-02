"Северсталь" прекратила поставки в ЕС

Российская металлургическая компания "Северсталь" объявила, что прекращает поставки в ЕС и перенаправляет потоки на другие рынки в связи с введением санкций против главного акционера Алексея Мордашова.

Об этом сообщает "Коммерсант".

"Северсталь" уже столкнулась с отказом европейских клиентов от закупок продукции .

Ранее ЕС ввел персональные санкции против 26 россиян, среди которых миллиардер Алексей Мордашов, владеющий 77% "Северстали". Попадание в список означает заморозку средств и активов бизнесмена в ЕС.

"В связи с некоторыми проблемами во взаимодействии с европейскими клиентами "Северсталь" перенаправляет товарные потоки на альтернативные мировые рынки", — говорится в сообщении компании.

Европейский рынок является для компании одним из наиболее важных — по итогам 2021 года 34% выручки компании приходилось на Европу. Вероятно, компания будет вынуждена переориентировать поставки на Россию и Азию, однако это может оказать давление на рентабельность.

Кроме того, из-за более долгого цикла поставок переориентация на Азию может вызвать дополнительные оттоки в оборотный капитал, что негативно для показателя FCF и дивидендов.

Ранее Мордашов заявил, что не понимает, почему против него ввели санкции. Мордашов и его семья заняли первое место в последнем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.

Вместе с Мордашовым под новые ограничения ЕС попали члены списка Forbes: совладелец USM Алишер Усманов, совладельцы LetterOne Михаил Фридман и Петр Авен, совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, совладелец "Шереметьево" Александр Пономаренко.