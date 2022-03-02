НБУ ослабил некоторые запреты на операции в иностранной валюте

Национальный банк ослабил ряд запретов на сделки в иностранной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С 1 марта 2022 года вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счета клиента в иностранной валюте установлено ограничение объемом до 30 тыс. грн в день.

Кроме того, Национальный банк определил, что:

без ограничений будет осуществляться снятие наличной иностранной валюты со счетов предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов правительства и на основании отдельных разрешений НБУ; снятие наличной валюты в филиалах и отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации Россией, будет производиться в пределах остатка средств на счете при их наличии. Решение о выдаче средств будет приниматься руководителем филиала или отделения банка.

Кроме того, Национальный банк предусмотрел возможность использования платежных карт за границей для расчетов и обналичивания, добавив их к перечню исключений к запрету, что касается осуществления трансграничных переводов валютных ценностей из Украины.

"В то же время подчеркиваем, что НБУ с момента введения военного положения не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в том числе за границей. Национальный банк также запретил зачислять средства на счета клиентов-физлиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации и Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Также запрещено принимать в Украине электронные платежные средства (включая переводы, расчеты и выдачу наличных), эмитированные участниками соответствующих международных платежных систем.

НБУ также:

установил рекомендации по осуществлению инкассации. В частности, рекомендовано банкам в первую очередь осуществлять инкассацию субъектов хозяйствования сферы розничной торговли при условии безотказного принятия этими бизнес-субъектами платежных карт для оплаты во всех торговых точках; расширил перечень исключений в запрет, касающийся осуществления уполномоченными учреждениями торговли валютными ценностями по поручению клиентов; установил, как будет определяться курс, по которому уполномоченные учреждения будут осуществлять операции по покупке по поручению клиентов (которые разрешены) и продаже безналичной иностранной, а также покупку у клиентов наличной иностранной валюты; уточнил порядок осуществления валютного надзора; определил особенности операций с банками по покупке и продаже долларов США и евро, совершаемых Национальным банком, и курс для таких операций.

Экономическая правда