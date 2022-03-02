Россия может хранить в Китае 140 миллиардов долларов – медиа

Центральный банк России и суверенный фонд благосостояния, вероятно, владеют китайскими облигациями на общую сумму 140 миллиардов долларов.

Ою этом сообщает Bloomberg.

Этими активами они могут попытаться воспользоваться в условиях глобальных санкций, как показывают оценки Австралийско-новозеландской банковской группы.

Банк России может иметь бонды в размере 80 миллиардов долларов в юанях, в то время как Фонд национального благосостояния владеет 60 миллиардами долларов, написали в отчете аналитики.

В совокупности это составляет почти четверть иностранной собственности на внутреннем рынке облигаций Китая, заявили они.

"Облигации России в Китае и китайский юань могут быть крупными иностранными активами и валютой, к которым у России есть доступ", – говорят аналитики.

Они добавили, что Россия потенциально может использовать свои активы в юанях и собственную трансграничную платежную систему Китая, чтобы противостоять влиянию западных санкций.

Китай может предоставить России финансовую помощь, если Пекин решит воспрепятствовать усилиям Запада по исключению своего стратегического партнера из мировой финансовой системы.