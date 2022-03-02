Airbnb предоставить жилье для 100 тысяч украинцев, которые покинули свои дома
Среда, 2 марта 2022, 00:53
Компания по аренде жилья Airbnb заявила, что предложит бесплатное временное жилье для 100 000 украинцев, которые покинули свои дома с начала российского вторжения.
Об этом пишет reuters.
Главный исполнительный директор направил письма лидерам Польши, Румынии, Германии и Венгрии с соответствующим предложением.
Напоминаем:
Более 360 000 человек уже покинули свои дома в Украине с начала российского вторжения в Украину.
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