ЕС определил 7 банков РФ, которые отключат от SWIFT
Послы Европейского Союза согласились отключить семь российских банков от финансовой системы SWIFT.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".
По словам должностных лиц, ознакомленных с решением, это следующие банки: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и ВЭБ.РФ.
Два источника говорят, что некоторые страны, в частности Польша, настаивали на включении в список большего количества банков.
Послы ЕС пощадили крупнейшего кредитора страны "Сбербанк", а также "Газпромбанк", частично принадлежащий российскому газовому гиганту.
Напоминаем:
Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от системы банковских платежей SWIFT в рамках третьего пакета санкций против России из-за ее вторжения в Украину.
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