В monobank произошел часовой сбой из-за процессов безопасности
В онлайн-банкинге monobank, работающем на базе Универсал банка, произошел сбой продолжительностью около часа из-за проведения операций по обеспечению его работы.
Об этом сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский.
Он рассказал, что сейчас в банке происходит перенос процессинговых мощностей на облачные сервисы Amazon путем миграции виртуальных машин и переезд бекенда приложения на Amazon.
Кроме того, операционный день банка мигрирует в дата-центр во Львове. Операционный день банка – это часть рабочего дня финучреждения, в течение которой от клиентов принимаются документы на перевод и отклики.
"Работы продолжаются 24/7 без остановки проекта. Похоже на замену всех четырех колес на скорости 120 км/ч. Если бы мне кто-нибудь предложил такое сделать в мирное время, я бы подумал, что человек потерял здравый смысл", – рассказал Гороховский.
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