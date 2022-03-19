На Вуглегирську ТЭС возобновили поставки газа, без света остается 900 тысяч украинцев
Специалисты Оператора газотранспортных систем возобновили транспортировку газа на Вуглегирську ТЭС после обстрелов оккупантов, для почти 100 тысяч украинцев возобновили электроснабжение.
Об этом сообщил Оператор ГТС Украины, пресс-служба Кабмина.
ОГТСУ сообщил, что газопровод в ВуТЭС отремонтировали в течение 18 марта – он был поврежден из-за обстрелов. Теперь тепловая электростанция получила резервный источник питания.
Газопровод-отвод к ГРС Углегорской ТЭС был поврежден в результате вражеских обстрелов 10 марта, однако из-за постоянных боевых действий специалисты смогли лишь локализовать повреждения. ТЭС находится в Светлодарске Донецкой области.
Кроме того, за минувшие сутки возобновлено электроснабжение более 96 тысяч потребителей, в частности, в Сумской, Донецкой, Запорожской и Киевской областях. Газоснабжение восстановлено 3841 потребителю.
На 19 марта без газоснабжения остаются более 273 тысяч потребителей. Обесточенными - более 1327 населенных пунктов, в общей сложности более 872 тысяч потребителей.
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