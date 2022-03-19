Железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью больше нет – глава УЗ

Железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью больше нет, поэтому оккупанты не смогут доставлять железной дорогой российскую технику со стороны Беларуси.

Об этом в эфире "Настоящего Времени" (телеканал, созданный Радио Свобода и Voice of America) рассказал глава Укрзализныци Александр Камышин.

Я обращался к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в Украину. Я могу сказать, что сообщения между Беларусью и Украиной нет", – рассказал он.

В то же время, Камышин отказался отметить, с какого момента отсутствует сообщение между странами, чтобы не навредить белорусским железнодорожникам.

"Я не могу уточнять детали, но я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают... Я верю, что эти люди смогут остановить работу железной дороги Беларуси по направлению перевозок военных эшелонов в сторону Украины", - добавил Камишин.

В настоящее время железнодорожные пути в негодном состоянии, подтвердил Камышин, российская техника со стороны Беларуси не сможет проходить.

Напоминаем:

Днем 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с Российскими железными дорогами.