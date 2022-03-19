Болгария с 2023 года не будет покупать газ у Газпрома

Болгария не будет вести переговоры о новом газовом соглашении с российским "Газпромом" по истечении действующего в конце 2022 года.

Об этом заявил в субботу вице-премьер Болгарии Асен Вассилев.

Болгария рассматривает альтернативных поставщиков и работает над предстоящим общим контрактом с Европейским Союзом, чтобы избежать дефицита.

Балканская страна получает почти весь свой газ по 10-летнему контракту с "Газпромом", действие которого истекает в конце 2022 года. В течение многих лет проекты диверсификации своих поставщиков откладывались, в частности – газопровод с соседней Грецией и расширение единого газового хранилища страны.

Правительство стремится ускорить оба проекта из-за опасений, что война в Украине может привести к дефициту голубого топлива.

"В этой ситуации никаких переговоров с "Газпромом" нет", - сказал Вассилев радио BNR. Болгария, по его словам, вела переговоры и с Грецией, и с Турцией по использованию существующей инфраструктуры для поставок СПГ и увеличению поставок из Азербайджана, с которым у страны есть контракт.

Правительство надеется, что к концу лета заработает механизм совместных закупок в ЕС, что позволит блоку вести переговоры по лучшим ценам.