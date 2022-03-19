В России посчитали, что из-за необходимости ее облета перевозчики теряют почти 38 миллионов долларов еженедельно

В Минтрансе РФ посчитали, что дополнительные расходы перевозчиков 19 стран, для которых Россия закрыла транзит над ее территорией составляют более 37,5 миллионов долларов еженедельно.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По их мнению, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей.

Напоминаем:

Западные страны наложили санкции на авиасферу РФ. Они включают запрет на технологии и запчасти, а также закрытие для российских рейсов возможность пролетать и садиться на территории этих стран.

Российскими авиавластями введены зеркальные ограничения на использование воздушного пространства России гражданскими воздушными судами зарубежных авиакомпаний.