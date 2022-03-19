В русскую армию ищут людей на Avito, а нидерландский владелец это замалчивает

dmytro_dubilet

Нидерландская компания Prosus (холдинг Naspers), которой принадлежит Avito, молчит о массовых объявлениях о срочной службе в российской армии на их площадке.

Об этом в соцсетях сообщил бизнесмен, эксминистр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Сейчас этот сайт закрыт для иностранного трафика, но если зайти на него через российские IP, то можно легко найти много объявлений о военной контрактной службе.

У компании Prosus есть также бизнесы в Украине и Польше – это OLX. Он пишет, что сотрудники украинского и польских офисов очень болезненно переживают эту войну и неготовность головного офиса не только бойкотировать, а хотя бы удалять эти военные объявления, и давят на хедофис со всех сторон.

"Мы призываем Prosus и холдинг Naspers срочно как минимум начинать активно удалять все объявления на военную тематику на Avito. А как максимум – немедленно прекратить свой бизнес в России в той или иной форме", - пишет Дубилет.