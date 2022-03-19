Все разделы
Укр / Рус

Релокейт бизнеса: подано более 700 заявок, нужна помощь с транспортом

Суббота, 19 марта 2022, 10:34

На программу релокации предприятий на время военных действий уже подано более 700 заявок на участие в программе.

Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в соцсетях.

По его словам, в ходе работы программы ощущается острая необходимость в логистических ресурсах, а именно автомобильного (грузового) транспорта.

В связи с этим, он попросил перевозчиков, имеющих фуры, или тех, кто знает таких перевозчиков, желающих помочь предприятиям в релокации, заполнить форму по ссылке.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте