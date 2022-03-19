Крупнейшие нефтесервисные компании начали выходить из РФ

Американские нефтесервисные корпорации Halliburton и Schlumberger сделали шаги по выходу с рынка России. Так, первая компания полностью прекращает деятельность, а вторая пока что прекращают дальнейшие инвестиции и внедрение технологий.

Об этом говориться в сообщении компаний.

"Компания соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере сворачивания операций, которые остались в России", – сказано в заявлении Halliburton.

Там напомнили, что несколько недель назад приостановила все поставки запчастей и продуктов в Россию, и не имеет в РФ активных совместных предприятий.

"Мы решили немедленно приостановить новые инвестиции и развертывание технологий для наших операций в России. Мы будем осуществлять любую существующую деятельность в полном соответствии с применимыми международными законами и санкциями", — сообщили в Schlumberger.