Крупнейшие нефтесервисные компании начали выходить из РФ
Американские нефтесервисные корпорации Halliburton и Schlumberger сделали шаги по выходу с рынка России. Так, первая компания полностью прекращает деятельность, а вторая пока что прекращают дальнейшие инвестиции и внедрение технологий.
Об этом говориться в сообщении компаний.
"Компания соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере сворачивания операций, которые остались в России", – сказано в заявлении Halliburton.
Там напомнили, что несколько недель назад приостановила все поставки запчастей и продуктов в Россию, и не имеет в РФ активных совместных предприятий.
"Мы решили немедленно приостановить новые инвестиции и развертывание технологий для наших операций в России. Мы будем осуществлять любую существующую деятельность в полном соответствии с применимыми международными законами и санкциями", — сообщили в Schlumberger.
Нефтесервисные компании в основном занимаются бурением скважин, их ремонтом, различніми исследованиями, строительством инфраструктуры и в целом обслуживанием нефтепромышленного оборудования.
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