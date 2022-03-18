ДБР перехватило на границе три элитных авто владельца столичного "Гулливера"

Работники ДБР перехватили три элитных автомобиля Rolls-Royce стоимостью около 50 млн грн, которые пытались выехать за границу по, вероятно, поддельным документам.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, источник ЭП.

Транспортные средства класса "люкс" зарегистрированы на украинское частное общество и физическое лицо. По данным ЭП, речь идет об ООО "Карпе Ренталс" и несовершеннолетней дочери "вора в законе" Андрея Родина.

ДБР пишет, что бенефициаром ООО является человек, связанный с одним из чиновников РФ. Речь идет о бизнесмене, экс-владельце обанкротившегося банка "Михайловский", а также ТЦ "Гулливер" в Киеве и сетях "Эльдорадо" и "Технополис" Викторе Полищуке.

Жена Полищука, Лилия Ризва, является племянницей супруги экс-премьера, экс-президента и члена совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Как отмечает ДБР, два водителя пытались перевезти автомобили через один из постов на территории Винницкой области.

"Авто вероятно перевозилось на основании поддельных документов и без законных оснований", - сообщают в Бюро. Правоохранители изъяли свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки на подлог. Следственные действия продолжаются.