ДБР перехватило на границе три элитных авто владельца столичного "Гулливера"
Работники ДБР перехватили три элитных автомобиля Rolls-Royce стоимостью около 50 млн грн, которые пытались выехать за границу по, вероятно, поддельным документам.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, источник ЭП.
Транспортные средства класса "люкс" зарегистрированы на украинское частное общество и физическое лицо. По данным ЭП, речь идет об ООО "Карпе Ренталс" и несовершеннолетней дочери "вора в законе" Андрея Родина.
ДБР пишет, что бенефициаром ООО является человек, связанный с одним из чиновников РФ. Речь идет о бизнесмене, экс-владельце обанкротившегося банка "Михайловский", а также ТЦ "Гулливер" в Киеве и сетях "Эльдорадо" и "Технополис" Викторе Полищуке.
Жена Полищука, Лилия Ризва, является племянницей супруги экс-премьера, экс-президента и члена совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
Как отмечает ДБР, два водителя пытались перевезти автомобили через один из постов на территории Винницкой области.
"Авто вероятно перевозилось на основании поддельных документов и без законных оснований", - сообщают в Бюро. Правоохранители изъяли свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки на подлог. Следственные действия продолжаются.
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