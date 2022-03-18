В РФ готовятся "урезать" бюджет на пол триллиона рублей из-за санкций

Министерство финансов России предлагает провести секвестирование бюджета, то есть уменьшить его расходы по ряду направлений на пол триллиона рублей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"С целью минимизации последствий ограничительных мер Минфин России вместе с профильными ведомствами разработал и направил в Правительство РФ предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на 2022 год", - говорится в сообщении.

А именно, ведомство предлагает перераспределить расходы, "использование которых в текущих условиях невозможно или нецелесообразно", объемом в 485,9 млрд рублей.

"Перераспределение бюджетных средств позволит минимизировать последствия ограничительных мер и обеспечить финансирование первоочередных расходов бюджета", - считают в Минфине РФ.